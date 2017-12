Homem morre após ser arremessado de ponte na Rodovia dos Imigrantes

SÃO PAULO - Um homem morreu depois de ser atingido por um carro e arremessado de uma altura de cerca de 150 metros na Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 21. Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima estava parada sobre uma ponte no quilômetro 53 da pista e tentava consertar o carro que dirigia, após uma pane mecânica. O motorista de outro veículo atropelou o homem e o lançou do despenhadeiro. Ele morreu na hora, por volta das 19h30.

O corpo só foi resgatado por volta das 2 horas desta quinta-feira, 22, depois do trabalho de cinco equipes dos bombeiros. Foi necessário usar equipamentos de escalada para chegar à mata sob a região de serra da Imigrantes.

O condutor que provocou o acidente permaneceu no local para acionar o resgate e prestou esclarecimentos na delegacia de Cubatão, onde foi registrada a ocorrência. O nome da vítima ainda não foi divulgado. Não há mais bloqueios na rodovia na região.