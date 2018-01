Homem morre após se jogar de prédio no Mandaqui

Um homem, de aproximadamente 50 anos, morreu, por volta das 19h15 deste domingo, 11, segundo a Polícia Militar, ao se jogar do 16º andar do Edifício Don Felix, localizado na altura do nº 3.836 da Rua Voluntários da Pátria, região do Mandaqui, na zona norte de São Paulo.

Segundo um funcionário do prédio, o autor do suposto suicídio não seria condômino do prédio, mas sim um visitante. Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) dos Bombeiros foi acionada, mas a vítima já estava morta. Policiais militares da 2ª Companhia do 43º Batalhão estão no local à espera da perícia.

O caso será registrado no 9º Distrito Policial, do Carandiru.