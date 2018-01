Homem morre após incêndio na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Um homem morreu em um incêndio em uma casa no bairro de M'Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 9.

A vítima, de 40 anos, chegou a ser atendida por médicos, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, teve parada cardíaca. Não há informações sobre a identidade do homem.

A residência fica na Rua Dança de Anitra. Às 5h30, os bombeiros ainda estavam no local combatendo as chamas. Seis viaturas atendem a ocorrência. As causas serão investigadas.