Homem morre após cair com paraglider no município de Lins

SÃO PAULO - Um homem morreu depois de cair de paraglider na noite desta quarta-feira, 13, no município de Lins, localizado a 430 quilômetros da capital de São Paulo. Ainda não há confirmação oficial sobre o que teria provocado a queda.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, Imerson Trevesi de Abreu, de 45 anos, caiu em um bairro residencial, em cima de uma área onde havia uma construção. Ele teve múltiplas fraturas, entre elas na perna e no tórax. Testemunhas viram quando o equipamento de voo - que se parece com um parapente, mas tem um motor - foi perdendo sustentação e voltou para o solo.

Quando a corporação chegou ao local, Trevesi estava em parada cardiorrespiratória. Ele foi encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu. O acidente ocorreu por volta das 20h e a Polícia Civil esteve no local. Ainda haverá investigações para saber o que motivou a queda.

