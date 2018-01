Homem morre após bater carro em poste na zona leste de SP

SÃO PAULO - Um motorista morreu depois de perder o controle do carro que dirigia e bater em um poste na Avenida Aricanduva, na Vila Matilde, zona leste de São Paulo, no final da noite desta terça-feira, 11. Os bombeiros foram acionados e chegaram a cortar o teto do veículo, mas o homem não havia resistido aos ferimentos. A identidade dele não foi divulgada.

O impacto derrubou o poste no local, por volta das 22 horas. Houve bloqueio do trânsito durante a madrugada, mas a pista já estava liberada no início da manhã desta quarta-feira, 12.