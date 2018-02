Homem morre após assaltantes levarem R$ 4, na zona leste de SP

São Paulo, 1 - Um homem de 32 anos foi morto durante um assalto em um bar, na última quinta-feira, 31, localizado no Parque Independência, na zona leste de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), dois homens roubaram R$ 4 da vítima.

Um cliente contou que estava com o homem de 32 anos no bar, quando dois suspeitos anunciaram o roubo e levaram a testemunha para um banheiro, conforme informações da SSP.

A Secretaria de Segurança informa ainda que a testemunha ouviu a dupla de assaltantes pedir dinheiro, mas a vítima, que é cunhado do dono do bar, informou que tinha apenas R$ 4 e que os suspeitos poderiam levar as mercadorias do bar. Em seguida, a testemunha afirma ter ouvido tiros e encontrou a vítima com um ferimento.

O homem foi socorrido pela Polícia Militar até o Hospital M'Boi Mirim, no Jardim Ângela, na zona sul da capital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O dono do bar não soube dizer à polícia se foram levados dinheiro ou mercadorias do bar, mas os assaltantes levaram os R$ 4 da vítima.

O caso foi registrado no 47º Distrito Policial e a perícia foi solicitada para o carro da vítima e para o local do crime.