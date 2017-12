Homem morre ao tentar retirar água de poço no interior de SP

Um homem morreu na tarde desta segunda-feira, 26, em um poço de oito metros de profundidade no bairro Santa Tereza, em Santa Branca, na região do Vale do Paraíba (SP), segundo o Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, ele teria entrado para retirar água. Por volta das 16h30, sete bombeiros tentavam retirar o corpo da vítima do local. Mais cedo, em São José dos Campos, também no Vale, um adolescente de 15 anos caiu num poço de 36 metros de profundidade. O menor sofreu fratura exposta em um dos pés e foi levada ao Pronto-Socorro Vila Industrial.