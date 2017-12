Homem morre ao tentar furtar cabos em estação da Eletropaulo

SÃO PAULO - Um homem morreu ao tentar furtar cabos elétricos em uma instalação subterrânea da Eletropaulo na Rua dos Ingleses, no centro da capital paulista, na manhã desta sexta-feira, 6.

A companhia diz ter sido acionada às 8h32 pelo Corpo de Bombeiros, que foi ao local para conter um princípio de incêndio vindo de um curto circuito em uma caixa de luz no local.

No atendimento, as equipes descobriram um corpo na instalação subterrânea, provavelmente do homem que havia tentado furtar os cabos e provocado o curto circuito. A Eletropaulo não soube informar se ele morreu eletrocutado ou queimado e disse "estar à disposição das autoridades para suporte na apuração do ocorrido".