Homem morre ao se jogar de apartamento incendiado

Um homem morreu na manhã desta sexta-feira, 30, após se jogar de seu apartamento, no alto de um prédio no bairro Jardim Japão, na zona norte, que estava pegando fogo. As informações são do Corpo de Bombeiros.

Não se sabe se ele se jogou para fugir do fogo ou se foi suicídio.

Os bombeiros foram acionados às 6h40. O fogo foi controlado, mas a origem é desconhecida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nota atualizada para a correção de informações. Não está certo o motivo pelo qual ele se jogou do prédio.