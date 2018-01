Homem morre ao saltar 36m para fugir de fogo

Um homem morreu ao pular do 12.º andar de um prédio em Goiânia para tentar escapar de um incêndio em seu apartamento. Sua mulher e os sogros ficaram gravemente feridos. O fogo destruiu ontem o imóvel onde eles moravam, no bairro Setor Oeste. O fogo, causado provavelmente por uma churrasqueira, começou às 5h22, na sala do apartamento, no Edifício Residencial Aldeia Oeste.

A fumaça e os estalos despertaram Eduardo Augusto de Araújo Silveira, de 32 anos, e a mulher, Moniki Dias Goulart, de 25. O casal decidiu saltar pela janela do quarto para escapar do fogo. Eduardo pulou de uma altura de 36 metros e morreu na hora.

Moniki caiu sobre algumas telhas e um toldo. Está internada em estado gravíssimo. Sofreu múltiplas fraturas e queimaduras de primeiro e segundo graus.

Os pais de Moniki, João de Oliveira Goulart Castro, de 49 anos, e Kátia Maria Dias Goulart, de 45, que dormiam no quarto ao lado, também sofreram ferimentos graves. Eles foram internados no Hospital de Queimaduras, onde também está a filha.

Pânico. "O casal abriu a porta do quarto e houve uma explosão", relatou o tenente-coronel Martiniano Gondinho de Sousa Costa, do Corpo de Bombeiros de Goiás. "Eles entraram em pânico e decidiram saltar; primeiro ele, depois a moça."

Vizinhos acionaram os bombeiros, que chegaram em 15 minutos ao local. Um dos vizinhos, que acompanhou toda a tragédia, apontou os estragos que o fogo provocou em janelas e sacadas dos apartamentos vizinhos, no 11.º e no 13.° andares. Ali, o calor foi tão intenso que chamuscou as janelas e descolou as pastilhas que revestem as varandas.

Churrasqueira. No interior do apartamento de Moniki e Eduardo, em 15 minutos o fogo destruiu móveis, louças, documentos e objetos.

Um filhote de poodle morreu carbonizado na sala. Um cãozinho chihuahua sobreviveu.

A Policia Técnico-científica, que investiga as causas do incêndio, deve divulgar um laudo em 30 dias.

Segundo constatações preliminares dos bombeiros, no entanto, a origem do incêndio foi em uma churrasqueira. "Houve curto-circuito em equipamento elétrico, provavelmente uma churrasqueira que ficou ligada na sala", adiantou o tenente coronel Martiniano Gondinho, baseado em depoimentos de vizinhos.