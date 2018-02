Homem morre ao cair do Pão de Açúcar Um homem que estaria escalando o Morro Pão de Açúcar, na Urca, zona sul do Rio, morreu ontem ao cair do costão, segundo informações do Corpo de Bombeiros. À tarde, o resgate estava sendo feito de helicóptero, por causa da dificuldade de acesso ao local do acidente. O corpo foi levado até a Praia Vermelha e encaminhado depois ao Instituto Médico Legal (IML) para análise e perícia.