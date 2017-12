Homem morre afogado na Represa de Guarapiranga

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÃO PAULO - Um homem morreu afogado nesta terça-feira, 4, na Represa de Guarapiranga, na Cidade Dutra, zona sul da capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tinha 40 anos e estava nadando no fundo de um sítio.

Um helicóptero Águia chegou a ser usado no resgate, mas o homem morreu no local. De acordo com os bombeiros, o caso foi registrado às 10h27 na Avenida Carlos Oberhuber.

O local, ainda conforme a corporação, fica longe da área de prevenção dos guarda-vidas.