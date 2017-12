Homem morre afogado em Brasilândia, zona norte de São Paulo

Um homem de aproximadamente 30 anos morreu depois de se afogar em um rio na tarde desta quinta-feira, 7, na Brasilândia, zona norte de São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Corpo de Bombeiros da capital recebeu o chamado às 16h50 e enviou quatro viaturas ao local. O homem, que não foi identificado, foi resgatado com uma parada cardiorrespiratória.

A equipe aplicou procedimentos de emergência para reanimá-lo, e ele voltou a respirar, mas morreu depois de uma nova parada. O corpo dele foi removido do local pelos bombeiros. Não há informações sobre as causas do afogamento.

16h50 Vítima de afogamento em PCR, rua Tico Tico do Campo, 251 – Brasilândia, 4 vtrs/atendimento, aguardo informações.#193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 7, 2017

17h08 Infelizmente a vítima veio a óbito devido a nova PCR, Dra Mônica constatou o ocorrido, rua Tico Tico do Campo, 251 – Brasilândia.#193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 7, 2017

Mande sua notícia - Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.