Homem mata três em bar da Grande SP

SÃO PAULO - Três pessoas foram mortas a tiros por um homem na noite de sexta-feira em um bar na Rua Netuno, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O criminosos chegou em um Fox, desceu do veículo e disparou, atingindo dois homens e uma mulher, que estava grávida.

Entre as vítimas estava o casal que cuidava do bar. Após os tiros, o criminoso entrou no Fox e fugiu. A polícia abriu inquérito, mas, até a manhã deste sábado, não tinha pistas sobre a identidade do autor do disparo.