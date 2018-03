Homem mata sua própria mulher e cunhado em Campinas

SÃO PAULO - Um homem atirou e matou sua mulher e o cunhado na noite desta segunda-feira, 8, em Campinas, a 96 km de São Paulo. A sogra do agressor também foi atingida, mas sobreviveu. O suspeito tentou se suicidar e está internado.

Policiais foram averiguar uma ocorrência de briga familiar com disparos de arma no bairro Parque Floresta III. O agressor, de 36 anos, saiu da casa após os disparos. Quando chegaram, os policiais encontraram uma mulher caída na calçada, mais tarde identificada como sua sogra. Dentro da residência, estavam a mulher e o cunhado do atirador, estendidos no chão.

O cunhado foi encaminhado, junto com a sogra, ao Pronto Socorro Campo Grande, ainda com vida. O suspeito estava caído num ponto de ônibus depois de tentar se suicidar cortando a garganta. Ele foi levado ao Hospital da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde está sob escolta policial. Quando receber alta, será autuado em flagrante por duplo homicídio qualificado.