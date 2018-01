Homem mata segurança de hotel no centro de São Paulo

Um homem foi assassinado, na tarde de domingo, 30, em um hotel na Rua Amaral Gurgel, Santa Cecília, região central da cidade. O segurança Bruno Roberto Gomes de Oliveira, de 25 anos, foi baleado por volta das 15h20, no queixo e tórax e não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele era funcionário do Hotel Café De La Rose. Por volta das 15h10, Bruno foi levar uma refeição até o quarto onde estava hospedada Juliana Roger Dias, de 20 anos. Nesse momento, o segurança foi surpreendido a tiros por um homem, identificado apenas como Marciano ou pelo apelido Popó. Além de Bruno, o autor dos disparos também acertou a hóspede com um tiro na perna. Depois dos disparos, Marciano fugiu a pé. A Polícia Militar socorreu as vítimas, mas o segurança morreu na hora. Juliana foi levada ao pronto socorro da Santa Casa e não corria risco de morte. O caso foi registrado no 77.º Distrito Policial.