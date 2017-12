Homem mata namorada a facadas e é preso em flagrante em Mauá

A Polícia Civil prendeu em flagrante Sandro Sales Silva, de 26 anos, após ele confessar que matou a namorada Janaina da Silva Evangelista, de 25, no Jardim Oratório, em Mauá, Grande São Paulo, na noite de segunda-feira, 6. O crime aconteceu na casa da família da vítima, na Rua Itaparica, por volta das 19h30.

A PM foi chamada até o local onde o pai da vítima diz ter encontrado a filha morta, com ferimentos provocados supostamente por uma faca ao lado do corpo. A equipe de resgate constatou que a vítima já estava morta. Os PMs conversaram com vizinhos e disseram que Silva esteve na casa, mas foi embora sozinho antes de o corpo ser encontrado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Silva buscou Janaina no trabalho e a deixou em casa. Ele tinha uma marca na testa, aparentemente de um arranhão, e explicou que havia se machucado em uma obra. No entanto, durante o interrogatório, o indiciado acabou confessando o crime, segundo a Polícia Civil. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele contou que a namorada pegou uma faca para agredi-lo e, para se defender, tomou a faca e a atingiu nas costas.

Preso em flagrante, o namorado foi levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Mauá.