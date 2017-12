Homem mata mulher em quarto de motel no Sacomã

SÃO PAULO - Um homem foi preso em flagrante ao matar uma mulher dentro do quarto de um motel no Sacomã, zona sul da capital paulista, na madrugada desse domingo, 26. O estabelecimento, chamado Oásis, fica na Rua Jaguapitã, e a polícia suspeita de crime passional.

Arnaldo Amador de Melo, de 46 anos, foi detido pela Polícia Militar, que registrou a ocorrência por volta das 5h30. O homem foi encontrado ferido com um tiro no peito e levado para o Hospital Heliópolis, onde está internado sob escolta. Não se sabe a causa do ferimento. A Secretária de Saúde do Estado informou que seu quadro de saúde é estável.

A mulher foi encontrada pela PM já morta, com ao menos um tiro na cabeça e outro no braço. Ela seria namorada do autor dos disparos. No domingo, foi feita uma perícia no quarto do motel, que já foi liberado. O caso encontra-se no 26º DP (Sacomã).