Homem mata mulher e filho e se suicida na zona leste de SP

SÃO PAULO - Uma família foi encontrada morta na manhã de segunda-feira, 6, dentro de um apartamento no bairro Água Rasa, na zona leste da capital paulista. Com base na cena do crime, a Polícia Civil concluiu que Fábio Luiz Pinaffi Nunes, de 36 anos, matou a mulher, Thaise Leocádio Ramos, de 33, e o filho de 5 anos e depois cometeu suicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 29.º Distrito Policial, familiares das vítimas sentiram forte odor vindo de dentro do apartamento e chamaram o zelador do prédio para entrar no local. O imóvel fica em um prédio de classe média na Rua Butiá.

Ao abrirem a porta, viram o corpo de Thaise deitado no sofá com ferimento de arma de fogo na cabeça. No chão da sala estava o corpo de Nunes, também com uma marca de bala na cabeça, ao lado de um revólver. Já o garoto foi encontrado morto na cama do casal com hematomas também na cabeça.

A polícia foi acionada e após analisar a cena do crime concluiu que foi um duplo homicídio praticado por Nunes, seguido de suicídio. O pai de Nunes confirmou aos policiais que ambos eram casados e que o menino era filho do casal e relatou que o rapaz passava por uma crise de depressão.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para passarem por exames necroscópicos e toxicológicos das vítimas e a arma foi encaminhada para perícia.