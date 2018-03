Homem mata mulher, agride PMs e é preso Um homem de 29 anos matou sua mulher, de 27, a facadas anteontem à noite em uma fazenda de Parisi, próximo a Votuporanga, interior paulista. A identidade do casal não foi divulgada. Quando a Polícia Militar chegou ao local - após receber chamado sobre uma briga conjugal -, o homem ateou fogo na viatura policial. Ele ainda partiu para o confronto com os PMs armado com uma foice em uma mão e um tijolo na outra. O agressor foi preso.