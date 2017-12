Homem mata filhos e enteados e tenta se matar em São Paulo

Atualizada às 20h38

SÃO PAULO - Um homem de 36 anos matou nesta quinta-feira, 10, dois filhos dele, de 1 e 3 anos, e dois filhos da ex-mulher, de 8 e 10, em uma casa no bairro Jardim Vila Formosa, zona leste de São Paulo. Ele tentou se matar depois do crime e está internado no pronto socorro do Hospital Sapopemba.

De acordo com informações da Polícia Militar, depois de assassinar as crianças, Marcos Paulo Pereira Ribeiro telefonou à PM e avisou sobre o suicídio. Os policiais o encontraram no banheiro, com ferimentos graves no pescoço.

Uma das crianças foi encontrada no interior de uma máquina lava-roupas. Outra, dentro de um tanque. Os filhos mais velhos estavam no chão, um deles próximo ao homem. Ele usou uma faca para cometer o crime, mesmo objeto utilizado na tentativa de suicídio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A mãe das crianças, que estava trabalhando no momento do ato, ficou estarrecida com a notícia, dada pela polícia, e precisou ser encaminhada a um hospital. Ela ficará hospedada na casa de uma tia e deverá depor nesta sexta-feira.

Informações preliminares da PM apontam que havia um desentendimento do casal que teria motivado o crime. O caso foi atendido pelo 41º DP (Vila Rica).