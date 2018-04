Homem mata enteada e é preso tentando enterrar corpo em Santo André

SÃO PAULO - Policiais militares prenderam, após uma denúncia anônima no início da noite de terça-feira, Johnny Conceição dos Santos, de 25 anos, acusado de matar a enteada Steffany Santos de Oliveira, de 17, e tentar enterrar o corpo num terreno nos fundos da casa onde ambos moravam, na Rua Aqueronte, no Jardim do Estádio, em Santo André, ABC paulista.

A jovem estava desaparecida desde sábado, quando a mãe registrou o boletim de ocorrência no 6º Distrito Policial da cidade. Ao chegarem no local, os PMs encontraram Johnny perto do corpo da jovem, que estava enrolado em um lençol e coberto de areia e entulho. Johnny confessou o crime e foi autuado em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver.

O acusado já tem diversas passagens pela polícia, uma delas por receptação. Após uma primeira análise da perícia nas roupas da vítima, a polícia acredita que a jovem foi violentada. Segundo a família, o relacionamento entre Steffany - que já era mãe de uma criança -, e o padrasto sempre foi muito conturbado.