Homem mata a mulher e sequestra o filho na zona sul

Daniela do Canto e Paulo Maciel, estadão.com.br

Um homem esfaqueou e matou a esposa, a recepcionista Ana Cláudia Melo da Silva, 18 anos, e sequestrou o filho de um ano e oito meses. O homicídio ocorreu às 20h30 deste domingo, 22, no Jardim da Saúde, zona sul de São Paulo.

O autor do crime, o desempregado Janken Ferraz Evangelista, 29, foi filmado pelo circuito interno do prédio em que morava. Ele subiu para o apartamento por volta das 20 horas, acompanhado de Ana Cláudia, e desceu cerca de 30 minutos depois somente com a criança.

O crime foi registrado no 16º Distrito Policial e as investigações serão conduzidas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).