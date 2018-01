Homem mantém ex-mulher refém na na zona norte

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

Um homem, identificado como Elias Vitória dos Santos, mantém reféns a ex-mulher, Andréia, e a filha, Juliana, 15, desde as 20h30 de terça-feira, 1º, no interior da residência nº 389 da Rua Dona Rosa Iório, na Vila Iório, região da Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo.

Separado de Andréia há cerca de um ano, Elias vinha insistindo em retomar a união e frequentemente ia até a casa da ex-mulher, mas a conversa sempre terminava em discussão. Na noite de ontem, ao invadir a casa, o desenrolar da conversa acabou tomando um rumo mais grave. Elias teria disparado duas vezes.

Um dos tiros atingiu Andréia. Não se sabe ainda se ela foi ferida em uma das pernas ou em um dos braços. Carlos Henrique conseguiu deixar o local. A polícia não confirmou ainda se o rapaz escapou ou se foi liberado pelo acusado. Bombeiros, PMs da Tropa de Choque, incluindo o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), cercam a casa. As negociações continuam.