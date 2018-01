Homem mantém ex-mulher refém há mais de 5 horas em SP

Uma mulher é mantida refém pelo ex-marido desde o meio-dia desta segunda-feira, 15, em uma casa de Laranjal Paulista, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a filha do casal, de 3 anos, também foi feita refém, mas foi liberada por volta das 13 horas e levada para a casa de parentes. Às 17h10, o homem de 40 anos continuava ameaçando a mulher com um revolver calibre 38 dentro da residência. Pelo menos cinco equipes de policiais da região cercavam o local e negociavam com o homem, que mantém a mulher refém por não aceitar o fim do relacionamento. A Polícia Militar do município já pediu reforço a outras unidades da região.