Homem mantém criança refém em Campinas, no interior de SP

SÃO PAULO - Um homem mantém nesta sexta-feira, 21, uma criança de um ano e quatro meses refém dentro de uma casa na Rua Fernão Lopes, no bairro taquaral, em Campinas, interior de São Paulo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local. Eles negociam a libertação da criança desde as 5 horas. O homem está trancado com o bebê em um dos quartos do imóvel. Segundo informações dos bombeiros, o homem estaria armado com um objeto cortante. Ainda não há informação sobre a ligação do suspeito com a criança.