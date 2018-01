Homem mantém 2 reféns em prédio por cerca de 3 horas em SP

As duas pessoas que eram mantidas reféns em um prédio na Rua Butantã, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, foram libertadas pouco antes das 19 horas desta quinta-feira, 18. O seqüestrador entregou-se à polícia. Armado, o acusado invadiu o edifício, à tarde, e fez a ex-namorada e o zelador reféns no quarto andar. Segundo a Polícia Militar (PM), que foi acionada às 15h15, ele estaria inconformado com o fim do relacionamento. O caso deve ser registrado no 14.º Distrito Policial, de Pinheiros. Atualizado às 19h17