Homem invade hospital e esfaqueia funcionárias Francisco Sílvio de Sousa Nunes, de 33 anos, agrediu a facadas duas recepcionistas do hospital particular Monte Klinikum, em Fortaleza, na manhã de ontem. Revoltado com a morte da mãe após uma cirurgia realizada na Santa Casa, Nunes procurava pelo médico, que daria plantão no Monte Klinikum. Ao ser informado pelas recepcionistas que ele não estava, desferiu as facadas. Uma das funcionárias está em estado grave na UTI. A outra, grávida, teve ferimentos leves e passa bem. Nunes foi preso em flagrante.