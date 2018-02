Homem impede homicídio e ganha emprego como vigia em escola técnica Estudantes da Etec de Ilha Solteira (SP) entraram em pânico na tarde de anteontem, quando o comerciante Walter Gregório, de 31 anos, entrou armado na escola para matar a ex-mulher, Lamara do Nascimento, de 19, que estuda no local. O crime, no entanto, foi impedido pelo desempregado Ricardo Alencar dos Santos, de 33 anos, que estava na escola para tentar uma vaga de vigia e foi contratado depois do incidente.