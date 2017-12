Homem furta R$ 19 mil da noiva e desaparece na véspera do casamento O que era para ser um fim de semana alegre tornou-se uma decepção para a dona de casa Sueli, de 49 anos. Ela se casaria com o pedreiro Antônio Mondim, de 47, na manhã de sábado, em Ribeirão Preto. Mas o noivo aplicou um golpe na noiva: furtou cerca de R$ 19 mil, o carro e a moto de Sueli, na véspera do casamento. Ao chegar em casa na tarde de sexta-feira, ela não viu mais as roupas de Mondim, nem o dinheiro, a moto Honda e um Escort que lhe pertenciam. Sueli registrou boletim de ocorrência. À polícia, disse que o dinheiro era herança e que o depositaria numa poupança conjunta. Mondim não trabalhava e vivia do aluguel de imóveis. Sueli procurou parentes dele, que ficaram surpresos. Ele não havia sido localizado até a noite de ontem.