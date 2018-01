Homem fica ferido em soterramento em Santo André-SP

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um homem ficou ferido após um deslizamento de um barranco na tarde desta sexta-feira, 11, no bairro de Vila Luzita, em Santo André, no ABC paulista.

O homem trabalhava na construção de um muro na Avenida São Bernardo no momento do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia, da Polícia Militar, foram enviados para o local. A Defesa Civil municipal também foi acionada. A vítima foi socorrida, por volta das 15 horas, e encaminhada ao Centro Hospitalar Municipal de Santo André (CHM).

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.