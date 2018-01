Homem fica entalado em chaminé ao invadir bar em SP

SÃO PAULO - Na madrugada desta terça-feira, 23, um suspeito, identificado como Francisco José Bastos de Almeida, de 19 anos, ficou mais de 1 hora entalado na chaminé de uma churrasqueira de um bar na altura do nº 286 da Rua Campo Comprido, na Vila Romero, região do Mandaqui, zona norte de São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao entrar na tubulação com a intenção de acessar o interior do bar, Almeida acabou entalado, ficando apenas com os pés à vista na churrasqueira. Vizinhos do bar, cujo dono mora no pavimento superior, ao ouvirem os gritos por socorro, acionaram a Polícia Militar pensando que o comerciante passava mal.

Bombeiros também foram acionados minutos depois após o rapaz ser flagrado preso na chaminé. A equipe de resgate chegou no local à 1h20 e, meia hora depois, retirava Francisco da estrutura.

Moradores da Rua Campo Comprido afirmam não conhecer o rapaz, que não estava armado. O caso foi registrado no 13º Distrito Policial, da Casa Verde.

Bombeiros precisaram quebrar a churrasqueira

Francisco José Bastos de Almeida passou mais de uma hora preso na chaminé