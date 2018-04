Homem ferido em acidente na Raposo Tavares em SP será transferido de hospital

SÃO PAULO - O homem que ficou gravemente ferido em um acidente na manhã deste sábado, 29, na Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 19, será transferido para o Hospital das Clínicas (HC). Uma pessoa morreu na colisão.

Veja também:

Acompanhe a situação do trânsito em SP

O ferido, que está no Hospital Universitário, teve traumatismo de tórax. A equipe médica suspeita que ele também tenha sofrido uma lesão na coluna. Os exames serão feitos no HC. Apesar de estar em estado grave de saúde, o quadro da vítima é considerado estável.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um veículo Logus trafegava pela alça de acesso, por volta das 9h30, quando o motorista perdeu o controle e capotou, na saída da capital paulista, atingindo um outro carro, que colidiu com um caminhão. O condutor do Logus morreu no local. O passageiro do Honda Civic foi socorrido.

Às 11h30, a Rodovia Raposo Tavares registrava cerca de 10 quilômetros de congestionamento a partir do quilômetro 10, sentido interior. A faixa da direita permanecia interditada. No sentido capital, o motorista enfrentava tráfego bom.