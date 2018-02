Homem ferido em acidente na Anchieta continua internado em Santo André

SÃO PAULO - Um dos cinco feridos no engavetamento na Rodovia Anchieta, ocorrido no fim da manhã de quarta-feira, 5, permanece internado no Hospital Mário Covas, em Santo André, no Grande ABC paulista.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, José de Oliveira Junior, de 24 anos, que foi levado pelo helicóptero Águia, deu entrada no hospital com fratura exposta na tíbia esquerda. Ele passou por uma cirurgia ontem e continua acompanhado pelas equipes cirúrgica e vascular. Seu estado de saúde é estável.

Dois feridos foram encaminhadas para o Centro Referência Emergência Internação (Crei) em São Vicente, na Baixada Santista. Um homem foi liberado logo após ser medicado. Já Maria Rossi, de 79 anos, passou por tomografia e na noite de quinta-feira foi transferida pela família para um hospital de São Paulo. Ela não corria risco de morte e estava em observação.

Os outros dois feridos foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro da Santa Casa de Santos foram medicados e liberados em seguida.

O acidente envolvendo cinco carros, uma van, dois ônibus e dois caminhões, matou uma mulher e deixou cinco feridos, ontem no km 42 da Via Anchieta, sentido litoral. A pista ficou fechada entre 9h40 e 15h35 e houve congestionamento de pelo menos quatro quilômetros - alguns veículos tentavam voltar na contramão.