Homem fere 5 em praia de Caraguatatuba e morre

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz estava em um quiosque e começou a discutir com outras pessoas. Ele deixou o local e retornou em seguida com uma arma calibre 12, efetuando um disparo. Uma pessoa foi atingida no braço e outras cinco acabaram atingidas por estilhaços da bala. Todas foram socorridas no PS Estela Mares.

A PM informou que ao chegar ao local, o homem que havia disparado a arma fora alvejado e morto - não se sabe de onde veio o tiro nem quem foi o autor do disparo. Segundo a polícia, o rapaz que feriu os frequentadores do quiosque tinha passagens criminais. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Caraguatatuba. O crime ainda estava sendo registrado durante a noite de ontem na delegacia do Jardim Primavera. Autoridades responsáveis pela investigação permaneciam em diligências ouvindo vítimas e testemunhas e poucas informações foram dadas sobre o caso.

Violência. Caraguatatuba registrou no ano passado32 assassinatos, o que garante à cidade uma taxa de 11 casos por 100 mil habitantes. A média de assassinatos é semelhante à verificada em todo o Estado.