SÃO PAULO - Um homem surdo e mudo faz um familiar refém dentro da residência, desde as 16h de hoje, 14, na Rua Violeta Silvestre, no bairro Vila Nova Perus, na zona norte da Capital. De acordo com a Polícia Militar, ele está armado.

Policiais da força tática do 49º BPM estão negociando com homem. Segundo a PM, a deficiência do rapaz dificulta o trabalho dos negociadores.