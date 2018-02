Homem faz mulher que conheceu pela internet refém e vizinha descobre o crime

Um vendedor autônomo de 45 anos foi preso em flagrante ontem, acusado de manter em cárcere privado, por uma semana, em São José dos Campos (SP), uma mulher de 36 anos que conheceu pela internet. Segundo a Delegacia da Mulher, a vítima, que mora no Rio e é casada, manteve contato como o homem pela internet por um mês, quando decidiram se encontrar. O homem foi buscá-la para irem a São José dos Campos. Na cidade, os dois jantaram, no dia 4, mas, segundo ela, não se deram bem.

Quando ela quis ir embora foi feita refém em casa pelo homem, que teria ameaçado matá-la e se matar. O acusado obrigou-a a ligar para a família e dizer que estava bem. Uma vizinha da mulher no Rio desconfiou, encontrou o suspeito no Orkut e passou a manter contato com ele. Quando conseguiu seu endereço, foi a São José dos Campos e avisou a polícia. Segundo os policiais, o detido não possuía antecedentes. Preso em flagrante, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Putim.