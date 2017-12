Homem faz juíza refém dentro do Fórum do Butantã, em SP

SÃO PAULO - Um homem fez uma juíza refém e ameaçou atear fogo no corpo dela no Fórum do Butantã, na zona oeste de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 30. Ele foi cercado e preso por policiais militares. O agressor, segundo a assessoria do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), entrou correndo pela saída do prédio, que não tem detector de metais, e incendiou um dos corredores.

Por causa das chamas, policiais e funcionários que trabalhavam no local não conseguiram deter o homem, identificado como Alfredo José dos Santos, de 36 anos. Policiais apuraram que ele teria uma audiência com a juíza Tatiane Moreira Lima, mas o TJ-SP não confirmou a informação. Em 2013, foi registrado um boletim de ocorrência contra Santos por agressão à sua mulher.

Segundo a polícia, ele entrou no prédio carregando gasolina em pequenas garrafas guardadas no bolso e ainda tinha coquetéis molotov na mochila. Após incendiar a escadaria, Santos correu até um dos corredores do fórum e agarrou a juíza.

Durante a ação, o homem deu uma “gravata” na magistrada e jogou combustível no corpo dela. Em seguida, o agressor lançou outro produto químico na juíza e fazia ameaças de que iria atear fogo. Toda a segurança do fórum se mobilizou para contê-lo. Ele foi cercado por PMs e, depois de breve negociação, se entregou.

Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da PM e do Grupo Especial de Resgate (GER) da Polícia Civil fizeram uma varredura no prédio em busca de outros explosivos. Os policiais constataram que uma das embalagens que continha o produto químico que Santos pretendia jogar na magistrada estava derretendo.

Um artefato com tubos de plástico fechados nas extremidades e pavio improvisado de tecido foi encontrado no fórum. O prédio foi evacuado e os bombeiros ajudaram nas buscas. Santos foi preso, levado para o 51.º Distrito Policial (Butantã) e autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Antes, ele recebeu atendimento médico no Pronto-Socorro do Hospital Universitário. A juíza foi socorrida e levada para o Hospital Albert Einstein. Ela teve escoriações leves e passa bem.

Defesa da mulher. A juíza é responsável pela Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da zona oeste de São Paulo.

Ela já ministrou várias palestras sobre a violência contra a mulher e a aplicação da Lei Maria da Penha. A magistrada é um dos nomes mais respeitados no assunto no Estado.

Veja abaixo os vídeos da ação do homem no Fórum do Butantã: