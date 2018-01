Homem faz arrastão em sala de universidade

Um homem armado invadiu Faculdade de Comunicação Social (Famecos) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e fez um arrastão em uma sala do curso de Jornalismo. Segundo relato de alunos e funcionários, o homem entrou no prédio sem catracas por volta das 22h15, caminhou pelos andares sem ser notado por seguranças e entrou em uma sala que tinha cerca de 20 estudantes. Levou celulares e pertences e saiu do prédio. Ninguém ficou ferido.