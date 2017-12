Homem estupra mulher de 63 anos e é preso Um homem de 27 anos foi preso na noite de sábado por suspeita de roubo e estupro de uma idosa de 63 anos, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, ele foi abordado por uma ronda na altura do número 116 da Rua Robert Bosch e estava com os pertences da mulher. Ela teria sido abordada ao sair da estação Barra Funda do Metrô, de onde estava saindo para o seu trabalho, e levada a um terreno baldio. O caso foi registrado no 91.º Distrito Policial e será investigado.