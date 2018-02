Homem esfaqueia a mulher e faz a mãe e os 2 filhos reféns em casa, no Grajaú Policiais do Gate invadiram, na tarde de ontem, a casa onde um homem manteve a mãe e os filhos reféns no Grajaú, zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram libertadas e o suspeito, detido.