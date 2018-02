Homem esfaqueado na Paulista sai da UTI

O cozinheiro Antonio Laércio de Oliveira, de 44 anos, esfaqueado na Avenida Paulista, saiu ontem da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas. Oliveira, operado no tórax, foi transferido para o quarto e passa bem. A outra vítima, Lina Ferreira, saiu ontem do hospital e falou com a polícia. Ela teve ferimentos no rosto. O agressor, José Francisco da Silva, será levado hoje ao Centro de Detenção Provisória I, de Pinheiros. O ataque ocorreu segunda-feira à tarde, em um ponto de ônibus.