Homem esfaqueado na Avenida Paulista é transferido para o quarto

SÃO PAULO - O homem esfaqueado na Avenida Paulista foi transferido na tarde desta terça-feira, 12, da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto.

Segundo a assessoria do Hospital das Clínicas, onde o homem está internado, ele passou por uma cirurgia no tórax por volta das 19 horas de ontem. Uma mulher, que também foi esfaqueada, foi atendida e liberada após levar várias pontos em áreas do rosto.

Na tarde de ontem, ele e mais uma pessoa foram atacados por volta das 16h30, quando estavam em um ponto de ônibus em frente ao Museu de Arte de São Paulo (MASP). O responsável pelo crime foi preso e encaminhado ao 78º DP, nos Jardins, onde será autuado por tentativa de homicídio. Segundo a polícia, ele era morador de rua e "surtou".