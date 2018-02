Homem entra em local restrito e leva R$ 40 mil de Cinemark

Utilizando senhas e com bom conhecimento de acessos internos, um homem roubou mais de R$ 40 mil anteontem em assalto a um cinema da rede Cinemark no Shopping Interlagos, na zona sul da cidade. Na ação, que não teve feridos, o suspeito rendeu duas funcionárias e saiu sem efetuar nenhum disparo.

Segundo a polícia, por volta das 23h30, o homem entrou no corredor que dá acesso às salas como um cliente comum. Usando senha exclusiva de funcionários, entrou por uma porta de acesso à cozinha e, em seguida, subiu as escadas que levam à sala de projeção. Utilizando outra senha, ainda mais restrita, para entrar no local, se identificou a uma funcionária como Jonathan, disse que faria a manutenção do projetor e pediu que, pelo rádio, fosse chamada a gerente. Com a chegada da gerente, o homem anunciou o assalto e afirmou estar armado.

Ele levou as duas até o cofre e roubou R$ 42.373 do cinema, além do aparelho de rádio. Segundo a gerente, o homem não quis levar as moedas e não abordou clientes durante a ação. A funcionária e a gerente foram presas no cofre, e a segurança do shopping foi acionada por volta da 0h10. O homem, acompanhado de um comparsa, fugiu do local em um Golf branco.

A ocorrência foi registrada no 11.º Distrito Policial (Santo Amaro) e encaminhada para o 99.º DP (Campo Grande). O Cinemark diz que os responsáveis pela manutenção de projetores só entram nas salas com autorização e acompanhados de funcionários. A empresa não identificou o assaltante como ex-funcionário, e o cinema abriu normalmente ontem.