Homem é suspeito de estuprar prima de 13 anos

Paulo Maciel e Daniela do Canto, do estadao.com.br,

O balconista Renato de Oliveira, 22 anos, é suspeito de estuprar a prima de 13 anos, no município de Santana do Parnaíba, oeste da região metropolitana de São Paulo. Testemunhas viram no momento em que ele entrou com a menina em um matagal, localizado em Tamboré, na tarde desta segunda-feira. A guarda municipal foi avisada e o balconista foi levado para a delegacia da cidade. Renato alega que estava namorando com a prima, mas deverá ser autuado em flagrante por estupro. A vítima disse que havia dois anos que o balconista a obrigava a manter relações sexuais com ele.