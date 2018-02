Homem é salvo por PMs de tribunal do tráfico Um homem que era torturado por traficantes na manhã de ontem na Vila do João, no Complexo da Maré, zona norte do Rio, foi salvo por PMs que patrulhavam o local na hora da ação. Com um tiro na perna esquerda e um pé decepado, ele não corre risco de vida. Perto dele, no porta-malas de um carro roubado, a polícia ainda achou um homem morto. A área seria usada como tribunal informal. Os torturadores conseguiram fugir.