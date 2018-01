Homem é resgatado de dentro do Rio Tamanduateí

Um homem de 31 anos foi resgatado de dentro do Rio Tamanduateí, nas imediações do Mercado Municipal, região central de São Paulo, no início da madrugada desta segunda-feira, 25.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ele teria pulado no rio para se livrar de um assalto. A vítima, que não teve o seu nome revelado, foi levada ao Pronto-Socorro Vergueiro com diversas escoriações pelo corpo.

O catador de latinhas Hedson Ramos da Silva, de 42 anos, viu o homem em meio à correnteza do rio e jogou uma rede para que ele a agarrasse. Equipes dos bombeiros foram enviadas ao local por volta da 0h30 e retiraram a vítima de dentro do rio.