Homem é preso por 'sequestrar' iPhone e pedir resgate

SANTOS - Um estudante foi preso nesta quinta-feira, 22, em Santos, no litoral sul de São Paulo, por pedir resgate para devolver um iPhone 7 encontrado na rua. Segundo a polícia, Milton Matunaga Júnior, de 27 anos, achou o smartphone na Avenida Vicente de Carvalho, na orla, próximo à Avenida Washington Luiz (Canal 3). O aparelho é avaliado em R$ 4 mil.

A tentativa de extorsão começou quando o dono do aparelho, um jovem de 19 anos, percebeu a falta do telefone e ligou para verificar se alguém havia encontrado. O estudante atendeu e disse que devolveria mediante pagamento de R$ 700.

O proprietário foi ao 7º DP, no bairro do Gonzaga. Um dos policiais fingiu ser o jovem, conversou com Matunaga Júnior e marcou encontro em uma lanchonete na praia, no limite entre Santos e São Vicente. Nesse contato, o valor do resgate subiu para R$ 800. Enquanto isso, os agentes monitoraram a localização do estudante por meio do GPS do aparelho e o surpreenderam no Morro do José Menino.

Abordado, com o iPhone no bolso, ele alegou ter comprado o telefone de um desconhecido por R$ 400 e pretendia entregar ao verdadeiro dono. Matunaga Júnior foi autuado por extorsão e encaminhado à cadeia anexa ao 5º DP, na zona noroeste da cidade. O delito é inafiançável e, se condenado, o estudante pode cumprir pena de quatro a dez anos de reclusão.