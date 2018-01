Homem é preso no Rio acusado de matar o pai

Um homem foi preso ontem, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, acusado de matar o próprio pai, de 58 anos, a pauladas. Ele foi detido após denúncia de um vizinho. Segundo a polícia, o suspeito de 26 anos cometeu o assassinato dentro de casa, com um pedaço de madeira, enquanto o pai estava dormindo. O vizinho era colega do agressor e tinha ido chamá-lo. No depoimento, o rapaz não soube explicou o motivo do homicídio.