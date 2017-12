Homem é preso no ABC por estupro

SÃO PAULO- Um homem de 31 anos procurado por estupro foi preso nesta quinta-feira, 28, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC. Ele confessou ter abusado de 11 mulheres.

O suspeito estava tomando cerveja em um bar na avenida Dom Pedro de Alcântara, no bairro Nova Petrópolis, quando foi abordado por policiais civis.

Na casa dele foi encontrado, dentro de um saco plástico, um revólver calibre 38, com a numeração raspada. A ocorrência foi registrada no 1º DP de São Bernardo do Campo como prisão em flagrante.